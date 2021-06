Roland Garros, per Musetti è derby con Cecchinato

Questa mattina alle 11 il tennista di Carrara sfida il connazionale Marco Cecchinato. Tra i due non vi sono curiosamente precedenti. Musetti si conferma l’astro nascente del tennis italiano insieme a Jannik Sinner. Il giocatore di Carrara, classe 2002, è alla prima partecipazione nel tabellone principale di un torneo dello Slam e ha già risultati da veterano: nessun set perso nelle prime due partite contro Goffin e Nishioka. Il 2021 è l’anno dell’esplosione per Lorenzo, che dopo essersi affacciato al grande tennis nel finale dello scorso anno si sta definitivamente facendo conoscere al mondo: semifinale ad Acapulco e a Lione, in entrambi i casi è arrivata la sconfitta per mano di Stefanos Tsitsipas. Quindi parola al derby italico in terra francese. La certezza è che ci sarà un italiano agli ottavi di finale e, soprese permettendo, contro Novak Djokovic. Il Roland Garros entra nel vivo, l’Italia splende a Parigi.

[fonte e foto:Gazzetta.it]