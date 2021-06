Tutto confermato, finalmente in Lunigiana è tempo di Castagnabike

LUNIGIANA – Il più grande raduno cicloturistico di Mtb del centro-nord alza la testa dopo lo stop forzato. In questo periodo il club Due Ruote si è rigenerato, e ha pensato e progettato in ottica di un ritorno in grande stile e ora si può dire: la Castagna Bike 2021 si farà. Anche se non è ancora autunno, il riccio comincia a schiudersi, la macchina organizzativa è ripartita a pieno regime lavorando su tutti i fronti per quello che si appresta ad essere l’evento autunnale che è sempre stato. Poter annunciare il suo ritorno è già un gran successo.

Il 10 ottobre il rossiccio foliage autunnale sarà affiancato dalla marea di biker provenienti da ogni angolo d’Italia, pronti a vivere un’avventura fuoristrada completa, senza cronometro come da tradizione. Confermata anche la sede di partenza e arrivo, la Selva di Filetto, un castagneto situato nel cuore pulsante della Lunigiana dei borghi. Ma oltre alla Castagna Bike, torna una formula giovane che ha già riscosso grande successo nelle ultime edizioni, la Castagna Trail. Una manifestazione dedicata a camminatori, trail runner ed escursionisti a piedi che potranno mettersi alla prova su due tracciati ad hoc. Ancora al vaglio la questione relativa alle iscrizioni per la Castagna Bike e Trail, di cui arriveranno prestissimo notizie dettagliate.