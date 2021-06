Anche i più piccoli tornano sulle due ruote, tutto pronto per il 32° Trofeo al Pozzo

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – Domenica 6 giugno si terrà il 32° Trofeo Al Pozzo e IV° Memorial Veronica Luisi, gara riservata alla categoria Giovanissimi della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Villafranca (Massa-Carrara) è diventata ormai una classica del calendario toscano. Il circuito dove i giovani ciclisti si daranno battaglia è il consolidato circuito delle piscine all’interno della Selva di Filetto, per l’occasione interamente chiuso al traffico, con curve tecniche e un lungo rettilineo di falsopiano in ascesa che saprà fare la giusta selezione garantendo quel mix di fatica e divertimento proprio della categoria.

Prove di ritorno alla normalità dunque, con la ripartenza delle manifestazioni anche per i più piccini, che con l’aiuto di un meteo benevolo, potranno passare una meravigliosa giornata prima e dopo la gara, all’interno del parco Selva di Filetto. La Società Ciclistica Villafranca con l’ausilio della Protezione civile metterà in atto tutte le procedure anti Covid garantite dai regolamenti federali.