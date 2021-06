Apuania Carrara, oggi in palio c’è lo Scudetto!

Tutto pronto al Palasport di Avenza dove quest’oggi alle ore 17 si disputerà l’incontro decisivo per l’assegnazione dello Scudetto 2020 2021 maschile a squadre, tra l’Apuania Carrara Tennistavolo e il Top Spin Messina.

Saranno di fronte le squadre che hanno conquistato cinque degli ultimi sette scudetti. I carraresi hanno fatto poker, nel 2013, 2014, 2017 e 2018 e hanno disputato anche la finale playoff nel 2016 e le semifinali nel 2015 e nel 2019. I siciliani si sono imposti nel 2019 e sono alla seconda finale.

I confronti diretti sono stati undici e il bilancio vede l’Apuania Carrara in vantaggio per 5 vittorie a 3, con 3 pareggi, l’ultimo dei quali è stato nella regular season di quest’anno.

Un campionato che giungerà alla fine in un anno sportivo molto particolare e caratterizzato dagli eventi sanitari ed internazionali, che ne hanno determinato una eccessiva discontinuità. Tuttavia, al termine della stagione regolare e dei play off scudetto le due squadre indicate, in sede di pronostico, come le favorite, sono giunte all’atto finale; Messina battendo per 4 a 0 in semifinale il Prato, e l’Apuania Carrara, vincendo con lo stesso punteggio di 4 a 0, con la rilevazione del campionato, il giovane Verzuolo. Di questo quartetto potevano far parte anche il Tennistavolo

Cagliari e il Tennistavolo Norbello, ma le stesse devono recriminare su qualche prestazione non al livello del loro potenziale che ha determinato, a sorpresa, la loro esclusione dai play off scudetto.

Le due squadre che hanno raggiunto la finale hanno finora ottenuto brillanti risultati, in linea con le aspettative . L’Apuania, guidata in panchina da Alessandro Merciadri, schiererà i russi Aleksander Shibaev e Alexey Liventsov e gli azzurri Leonardo Mutti e Mihai Bobocica. Leonardo Mutti ha il miglior score con 90,9% di successi (10 su 11 partite disputate), seguito da Liventsov e Shibaev con 87,5% (7 su 8) e da Bobocica con l’86,7% (13 su 15).

Il Messina di coach Wang Hong Liang potrà contare sull’imbattuto Marco Rech Daldosso (13 vittorie su 13 partite disputate), sul francese Andrea Landrieu che conta sul 93,8% di successi (15 su 16), su Jordy Piccolin autore dell’ 80% di vittorie (8 su 10) e sul portoghese João Monteiro che vanta una percentuale di vittorie del 77,8% (7 su 9).

Difficile fare un pronostico per la finale, molto probabilmente saranno i dettagli a fare la differenza ma si sa che quando si ragiona in termini di dettagli tutto può accadere.

Abbiamo intervistato il presidente dell’Apuania Carrara Guglielmo Bellotti che ci dice : «Abbiamo sempre gareggiato al meglio, durante la stagione regolare, tutti i nostri incontri, giocando sempre nel rispetto di tutte le altre squadre e alla fine ci siamo trovati primi, superando anche tutti i problemi organizzativi, tecnici e logistici che, nel corso dell’anno si sono manifestati. Ringrazio e faccio i complimenti a tutti i nostri ragazzi Paul Lavergne, Alexey Liventsov, Leonardo Mutti, Aleksander Shibaev e Mihai Bobocica, che si sono dimostrati una squadra e hanno sempre fornito, di volta in volta, e nel miglior modo possibile, l’apporto necessario utile alla vittoria,

portando così l’Apuania Carrara a disputare la finale.

Esprimo anche la mia gratitudine a tutto lo staff della società, che spesso è stato sottopressione, agli sponsor, all’amministrazione della città, al CONI provinciale e alla stampa locale, per la vicinanza.

Tutti ci hanno aiutato, in vari modi e tempi, a raggiungere l’atto conclusivo. Una finale è sempre una finale e si partirà alla pari, io sono fiducioso del valore dei miei atleti, che sono sicuro offriranno il miglior tennistavolo possibile al Palasport di Carrara.

La squadra avversaria è molto ben attrezzata, lo dimostrano i risultati ottenuti sul campo, con i

quali è arrivata a disputare questo match decisivo».

All’incontro sarà presente il riconfermato presidente della Federazione Italiana Tennistavolo Sig Renato Di Napoli e ci sarà la diretta streaming sul canale Youtube della Federazione.