Polisportiva Apuana, pioggia di medaglie alle finali dei campionati SIlver Fgi

CARRARA – Due settimane di fuoco per le giovani atlete della Polisportiva Apuana di Carrara, che chiudono le finali regionali FGI di Ginnastica Ritmica con un ricco bottino di medaglie. Lo scorso 16 maggio, presso l’impianto sportivo de I Poggini di Ponsacco (Pisa), si è svolta la seconda prova del Campionato d’Insieme Silver. A scendere in pedana il quintetto composto da Alice Carabetta, Francesca Giannarelli, Sofia Larocca, Beatrice Meruzzi, Diletta Moriconi, che nella categoria LA2 Base con l’esercizio ai cinque cerchi conquista il terzo posto di giornata. Prima esperienza di squadra affrontata con unione e coraggio che proietta la squadra verso una crescita significativa.

A Santa Maria a Monte (Pisa), nella giornata di sabato 22 maggio, è andata in scena la fase finale del Campionato Individuale Silver. La giornata è stata aperta dalla categoria LC A3. In pedana brilla Giulia Fusani che dopo un anno di lontananza dalle gare, con due esecuzioni pulite a corpo libero e palla si aggiudica la medaglia d’argento. Nella medesima gara Diletta Moriconi si piazza al quarto posto a pochi decimi dal bronzo. Beatrice Meruzzi e Francesca Giannarelli si presentano entrambe con il doppio attrezzo e migliorano nettamente le proprie prestazioni. Nella categoria LB1 la Polisportiva schiera Alice Carabetta (A2) che con due esercizi ben eseguiti conquista il quinto posto, mentre Sofia Larocca (A4) sale sul terzo gradino del podio confermando la validità del suo programma.

Bilancio più che positivo per la nuova realtà carrarese, che conta nel suo organico le Tecniche e Giudici FGI Chiara Cacciatori, Giulia Guagni e Laura Pugnana; tutto lo staff laureato in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate segue scrupolosamente i corsi di base e la Ginnastica A.F.A.

Prossimo appuntamento per la squadra agonistica è la Finale Nazionale in programma dal 18 al 22 giugno presso la fiera di Rimini. Con la Ginnastica in Festa alle porte il lavoro continua accuratamente senza perdere di vista l’obiettivo di raggiungere programmi sempre più competitivi ed ambiziosi.