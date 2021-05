Il 45° giro della Lunigiana ritorna nella parte storica: accordo con i comuni

LUNIGIANA – Dopo il forzato stop del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria per il covid-19, i dirigenti del Casano Ssd, società organizzatrice del 45° edizione del Giro della Lunigiana in programma dal 2 al 5 settembre 2021, si erano posti l’obiettivo di riportare una giornata della gara nella Lunigiana storica. L’obiettivo è stato raggiunto per la disponibilità di Gianluigi Giannetti che nella doppia veste di sindaco di Fivizzano e assessore al Turismo dei Comuni della Lunigiana ospiterà, proprio a Fivizzano, la 3a tappa della gara nella giornata di sabato 4 settembre.

Gli organizzatori del 45° Giro della Lunigiana e il sindaco Giannetti si sono incontrati per avviare l’organizzazione della tappa e abbinare l’avvenimento sportivo alla promozione del territorio. La Regione Toscana ha ufficializzato che da quest’anno sarà “lunigiana” il brand utilizzato da tutti i comuni della Lunigiana per promuovere quel territorio e da sempre le due ruote sono considerate il mezzo ideale per percorrere e visitarne le sue splendide località nel pieno rispetto dell’ambiente, quindi bicicletta e promozione del territorio è da considerarsi un binomio vincente.

«In quest’ottica – afferma il sindaco Giannetti – abbiamo voluto accogliere nelle nostre Comunità il 45° giro della Lunigiana che sotto l’aspetto sportivo è la gara a tappe più importante a livello Internazionale per la categoria Juniores atleti di 17-18. Tutti i campioni del ciclismo professionistico sono passati dalla Lunigiana, fra quelli ancora in attività che hanno primeggiato è sufficiente ricordare Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Alberto Bettiol, Tao Geoghean Hart, Tadej Pogacar ecc., ma ospitare il giro ha una importante valenza turistica in quanto ogni anno fa conoscere le nostre bellezze a migliaia di persone provenienti da tutte le regioni Italiane e da molte Nazioni del mondo e la visibilità dell’evento è completata con le riprese televisive ampi notiziari sui social network e sulla carta stampata. Quest’anno sarà Fivizzano la sede di partenza e di arrivo della tappa ma nei prossimi anni è prevista l’alternanza con altre Comunità che sono disposte ad accogliere la manifestazione».

Una giornata di festa che inizierà in mattinata con la presentazione delle 30 squadre partecipanti sul palco predisposto in Pazza Medicea, quindi sfilata dei 170 atleti per il centro città per procedere al via della tappa alle ore 13.30. Particolare attenzione sarà posta nel disegnare il percorso che con i suoi 120 km attraverserà molti Comuni limitrofi e sarà molto impegnativo in quanto dovrà caratterizzare la “tappa regina” del Giro che avrà il suo epilogo nella centrale Via Roma intorno alle ore 16.30.

Ma si incomincerà ad entrare nel clima del 45° giro già nel mese di luglio con la presentazione ufficiale alle autorità agli sponsor e soprattutto agli sportivi della tappa per scoprire nel dettaglio il percorso i nomi delle nazionali straniere partecipanti e gli sponsor che hanno contribuito con i comuni della Lunigiana all’organizzazione dell’evento con ospite un campione del passato.