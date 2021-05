Atletico Carrara, le dimissioni del diesse Rinaldi

Novità in casa Atletico Carrara: Riccardo Rinaldi non sarà più il direttore della società nerazzurra.

Una notizia inattesa considerato che negli ultimi anni Rinaldi e’ stato un importante punto di riferimento alla Fossa dei Leoni, nonché l’artefice dell’accordo di affiliazione con il Torino che ha contribuito a dare una nuova immagine alla società.

” Dopo quattro anni le nostre strade si dividono– ha dichiarato Rinaldi raggiunto per un breve commento- il mio unico rammarico è non aver potuto far vivere pienamente l’affiliazione Torino a ragazzi, istruttori e famiglie, ma purtroppo il Covid ha tolto tanto specie ai ragazzi, ci tengo a ringraziare la famiglia Bigarani, Luca Vaira e Michele Piccini per l’opportunità data”

Per la prossima stagione in sostituzione di Rinaldi l’Atletico Carrara potrebbe optare per una soluzione interna.