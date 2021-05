Tennistavolo, a Rimini Pamela Bellari e Matilde Bellatalla si giocano le qualificazioni regionali

CARRARA – Venerdì 28 maggio di svolgeranno a Riccione i campionati italiani femminili di quarta categoria di tennistavolo. Ai campionati italiani saranno presenti 54 atlete provenienti dalle qualificazioni regionali. L’Apuania Carrara Tennistavolo sarà presente alla manifestazione con Pamela Bellari e Matilde Bellatalla, fresche reduci dalla bella prestazione di Terni, dove si sono svolti i play off della serie B, validi per la promozione in serie A2.

Le nostre due atlete partiranno, in base al ranking nazionale, con posizioni iniziali molto diverse nella gara che assegnerà il titolo di quarta categoria. Pamela Bellari partirà come testa di serie n.ro 3, grazie anche agli ultimi importanti risultati ottenuti a Terni, e pertanto sarà tra le favorite della manifestazione, un ruolo non semplice, ma che l’atleta saprà gestire al meglio.

Matilde Bellatalla sarà al via come testa di serie n.ro 26, una posizione centrale, e molto probabilmente sarà inserita come testa di serie n.ro 2 in un girone dove sarà presente una delle favorite della manifestazione.

«Sono conscia che sarà una gara molto dura, si giocheranno in una giornata molte partite, credo che sarà

determinante la tenuta fisica e mentale» afferma Pamela Bellari. «In questi campionati italiani giocherò

serena e tranquilla, cercherò di esprimere il mio miglior tennistavolo possibile.» dichiara Matilde Bellatalla.