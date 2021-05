Carrarese, Giacomo Manzari è il miglior gialloazzurro 2020/21

CARRARA – Il miglior gialloazzurro 2020/21 è il classe 2000 Giacomo Manzari. Il suo nome si legge in testa alla classifica finale del sondaggio lanciato dalle redazioni de La Voce Apuana e Calcio Massa-Carrara e proposto ai nostri lettori al termine di ogni gara di campionato. IL giovane esterno ex Sassuolo sarà quindi omaggiato dall’agenzia di Viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.

Guido Pulidori è invece il man of the match di Carrarese-Pro Vercelli, ultima gara della regular season. Il portiere azzurro ha ottenuto il 74% dei voti totali. Dietro di lui, Andrea Luci (13%) e Thomas Schirò (13%).

Di seguito riportiamo la classifica finale.

Giacomo Manzari: 425

Andrea Luci: 385

Stefano Mazzini: 270

Thomas Schirò: 234

Lorenzo Pasciuti: 191

Lorenzo Borri: 184

Giuseppe Caccavallo: 151

Giovanni Foresta: 139

Saveriano Infantino: 136

Kevin Piscopo 135

Guido Marilungo: 113

Luca Giudici 96

Davide Grassini: 80

Federico Valietti 80

Marco Imperiale: 67

Nicolas Bresciani 64

Federico Ermacora: 61

Elio Calderini: 60

Michele Murolo: 60

Fabian Pavone: 56

Arensi Rota: 53

Daniel Kofi Agyei: 43

Guido Pulidori: 32

Davide Cais 14

Abdou Doumbia 11

Luca Milesi 7