Carrara, spazi verdi gratuiti per associazioni e società sportive: si rinnova il progetto del Comune

CARRARA – Tempo fino al 14 maggio, per le associazioni e le società sportive di Carrara, per presentare domanda di utilizzo a titolo gratuito degli spazi verdi pubblici. L’amministrazione comunale ha rinnovato infatti il progetto “Sport nel verde”, lanciato durante la stagione estiva 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per favorire la pratica motoria nel rispetto delle norme anti-contagio. L’iniziativa ha ottenuto un ottimo riscontro, in termini di partecipazione e di soddisfazione da parte dei partecipanti: per questo sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di associazioni e società sportive, gruppi organizzati e cittadini che praticano attività sportive riconosciute dalle varie federazioni e dal Coni.

«Il progetto è stato un successo, sia in termini di adesioni sia per il livello di soddisfazione dei partecipanti. – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Raggi-. “Sport nel verde” ha inoltre un duplice effetto benefico: riesce ad andare incontro alle esigenze del mondo dello sport, che tanto ha risentito anche economicamente della chiusura imposta dai provvedimenti di contenimento della pandemia; e ci permette anche di vivere spazi verdi che in condizioni di normalità non sono sempre frequentatissimi, con evidenti vantaggi in termini di lotta al degrado. Lo rilanciamo nella speranza che anche quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa, questa possa affermarsi come una “buona pratica” della nostra comunità».

I soggetti interessati possono presentare la domanda utilizzando il modello apposito, che dovrà essere inviato all’Ufficio Sport del Comune, tramite l’indirizzo mail sport@comune.carrara.ms.it entro e non oltre il prossimo 14 maggio. L’Ufficio sport provvederà alla protocollazione della domanda, alla valutazione della proposta e, entro e non oltre il 21 maggio 2021, alla predisposizione del calendario degli utilizzi. Verrà consentita, comunque, la fruizione degli spazi verdi anche all’utenza libera. L’avviso rimarrà aperto anche oltre la scadenza e le Associazioni potranno presentare domanda anche successivamente, usufruendo degli spazi non ancora assegnati. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a sport@comune.carrara.ms.it L’avviso e la domanda sono scaricabili sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it .

La concessione per l’utilizzo gratuito di porzioni di parchi, pinete e aree verdi a favore delle società sportive/associazioni è autorizzato fino al prossimo 31 ottobre, salvo modifiche o proroghe legate all’andamento della curva epidemiologica e dei provvedimenti che verranno adottati a livello nazionale e regionale.