La My Rhythm brilla anche nella “Check Cup”

Continuano i successi per le più giovani agoniste della My Rhythm Margherita Menconi (nella foto) e Francesca Bertoneri, allenate da Martina Opuratori, Elena Quadrelli, Asia Corsini, che si confermano tra le migliori della loro categoria (Esordienti Silver LB) anche in occasione del torneo nazionale on-line “Check Cup”, organizzato in modo impeccabile dalla Ginnika2001 in occasione del 20°anno di attività. La prima e la seconda posizione in classifica di Margherita e Francesca, a distanza l’una dall’altra di un solo decimo di punto, testimoniano l’ottimo lavoro svolto dalle giovani e costituisce un grande stimolo per la ripresa a pieno ritmo degli allenamenti, dopo lunghi e faticosi mesi di sole attività da remoto, durante i quali entrambe non hanno mostrato alcun segno di cedimento. Intanto il settore amatoriale è in preparazione per la prima gara sociale on-line che sarà trasmessa a fine maggio sui canali social del club giallo-nero e valutata da una giuria interregionale d’eccezione. Le ginnaste dei corsi, di età compresa tra i 6 ed i 38 si confronteranno al corpo libero e con i piccoli attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro), mentre le più esperte del settore agonistico saranno impegnate per il mese di maggio nella preparazione della “Kyolis Cup”, competizione internazionale on-line organizzata dalla compagine d’oltralpe AEB Gym e che verrà trasmessa su Youtube a metà giugno.