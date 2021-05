CARRARA – E’ terminata con un pareggio a reti inviolate la regular season della Carrarese. Al Dei Marmi il match contro la Pro Vercelli non ha avuto né vincitori né vinti: nel primo tempo gli ospiti hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio dagli undici metri, ma Della Morte si è fatto ipnotizzare da un Pulidori in super forma. La Carrarese ha collezionato un paio di buone occasioni ma senza attaccare con insistenza. Nella ripresa i piemontesi si sono riversati nella metà campo azzurra alla ricerca del gol, ma senza successo.

Di seguito la fotogallery del match (ph: Andrea Lorenzini).