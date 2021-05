28′ p.t: Schirò porta palla e aspetta l’inserimento di Imperiale che mette al centro un cross perfetto per l’arrivo di Agyei: il ghanese si divora la rete del vantaggio a pochi passi dalla porta.

23′ p.t: continua ad attaccare la Carrarese: cross di Doumbia, respinge la difesa piemontese. La palla arriva ad Agyei che tenta il mancino ma la Pro si salva ancora.

22′ p.t: cross teso di Giudici, Saro smanaccia in qualche modo.

15′ p.t: filtrante di Imperiale per l’inserimento di Schirò che prova a calciare ma da posizione troppo defilata. Saro blocca con le ginocchia.

12′ p.t: tunnel di Piscopo su Hristov che lo ferma in ripartenza e rimedia l’ammonizione.

11′ p.t: Zerbin si libera e calcia da buona posizione: il suo tiro è deviato in corner.

8′ p.t: gran botta a giro di Giudici su calcio di punizione, si salva in corner la difesa ospite.

6′ p.t: PARA PULIDORI! Il numero 1 azzurro intuisce l’angolo e respinge il sinistro di Della Morte.

5′ p.t: Tedeschi atterra Zerbin: calcio di rigore per gli ospiti.

Ore 17.32: inizia la sfida.

Le formazioni:

CARRARESE (4-3-3): Pulidori; Giudici, Tedeschi, Milesi, Imperiale; Agyei, Luci, Schirò; Doumbia, Marilungo, Piscopo. A disp: Mazzini, Valietti, Borri, Manzari, Caccavallo, Ermacora, Pavone, Pasciuti, Bresciani, Santochirico. All: Di Natale.

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro, Masi, Auriletto, Emmanuello, Della Morte, Awua, Gatto, Clemente, Zerbin, Hristov, Costantino. A disp: Tintori, Nielsen, Rolando, Romairone, Comi, Bruzzaniti, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Iezzi, Carosso. All: Francesco Modesto.

CARRARA – Novanta minuti più recupero per chiudere il capitolo regular season. Al Dei Marmi, tra poco, andrà in scena Carrarese-Pro Vercelli, una sfida tra due formazioni costruite per vincere, ma che in questo campionato hanno avuto un percorso totalmente diverso: da una parte chi era partito con ambizioni importanti ma, dopo una stagione sofferta, si è trovato a lottare per la salvezza, centrata solo la scorsa domenica; dall’altra una compagine che può ancora giocarsi molto, e che scenderà in campo per difendere il terzo posto in ottica playoff.