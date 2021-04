Luni Calcio, progetti ambiziosi

In attesa della nuova stagione sportiva 2021/22 in casa Luni Calcio si sogna in grande. Importanti progetti infatti sulla scrivania della presidentessa Simona Dell’Amico che da quest’anno puo’ avvalersi di un valido collaboratore che rivestirà il ruolo di Direttore Generale del club rossazzurro. Si tratta di Marco Brugiotti, imprenditore che del calcio ha fatto la sua seconda passione e che , appena ricevuto il mandato, ha iniziato a lavorare sia sulal scrivania che materialmente sul campo da gioco. Quel campo , ovvero il centro sportivo Gaggio, che per cinque anni, secondo convenzione appena stipulata col comune di Luni, sarà in gestione proprio alla società calcistica di Simona Dell’Amico e che parte con molti progetti a cominciare dalla valorizzazione e dell’ampliamento del centro sportivo per renderlo polifunzionale considerata anche la progettazione di due campi da padel che affiancheranno i due di calcio e la pista di pattinaggio già esistenti. In piu’ anche la realizzazione di una palestra nella struttura al coperto ed una zona ristoro. Grandi manovre che stanno prendendo forma giorno dopo giorno con il Luni che anche da punto di visata tecnico vuole dar la svolta e crescere sempre piu’. Il club sta puntando addirittura all’affiliazione alla Figc Toscana in modo di poter partecipare ai vari campionati dalla prima squadra alle giovanili, al di la del confine geografico. Uno stimolo ulteriore per competere con realta’ consolidate del panorama calcistico toscano.Uno staff tecnico preparato con istruttori qualificati quello che sta ampliandosi e che guiderà i giovani calciatori nel loro percorso di crescita tecnica ed umana.