Alla Covetta torna il calcio amatoriale

Con la ripresa dell’attività del calcetto in conseguenza all’istituzione zona gialla da questa sera anche presso il circolo San Marco Avenza alla Covetta è tutto pronto per il ritorno in campo da parte degli “aficionados” del pallone serale.

Soddisfatto Michele Del Padrone, uno dei soci del Centro sportivo San Marco Avenza:

“Da questa settimana come prevede il decreto, riapriremo per la pratica amatoriale del calcetto. Siamo contenti che la gente possa tornare a giocare; in giro si avverte la voglia di uscire e tornare un minimo alla normalità – commenta – e il calcetto è un simbolo per la ripartenza, considerato anche il buon numero di persone che da sempre ci giocano. Nel nostro centro si potranno fare prenotazioni per il calcetto a cinque e a nove giocatori. Stiamo già ricevendo tante chiamate per il calcetto a nove; c’è un buon incremento. Gli amatori non potranno usare gli spogliatoi e le docce – spiega Del Padrone – perché il decreto ancora non lo permette, ma già l’aver ripreso con la normale attività sportiva è un primo passo verso il ritorno alla normalità”.

Per info e prenotazione campi presso il Paolo Deste : 333-6631256