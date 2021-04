Tennis tavolo, Bobocica di Apuania Carrara sconfitto nelle qualificazioni olimpiche

CARRARA – Nel Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Guimarães, in Portogallo, sono iniziati i tabelloni della terza fase e Mihai Bobocica di Apuania Carrara Tennis Tavolo, n. 123 del ranking mondiale, ha superato i sedicesimi e gli ottavi per arrendersi ai quarti di finale.

Mihai Bobocica, nel primo turno del tabellone ad eliminatoria diretta, con soli 18 partecipanti, ha sconfitto per 4-1 (11-8, 12-10, 9-11, 11-6, 11-7) il pericoloso e atletico inglese Samuel Walker (n. 96 del ranking mondiale). Il match ha visto subito avanti, fin dal primo set, il portacolori carrarese, che si è imposto, nel primo parziale, per 11 a 8; il secondo set ha visto l’inglese condurre fino a metà, poi Bobocica, grazie al servizio, è riuscito a recuperare e ad aggiudicarsi il set per 12 a 10. La reazione di Walker nel terzo set gli ha permesso, seppure di misura, di aggiudicarsi il set per 11 a 9. Sul due a uno, il portacolori apuano è riuscito a riprendere le fila del gioco e a vincere il terzo set, per 11 a 6 e il quarto set , per 11 a 7 .

Nel secondo turno del sabato Mihai Bobocica ha affrontato il giovane emergente polacco Samuel Kulczyck, che a dispetto della classifica (n 360 del ranking mondiale), è capace di risultanti molto importanti, imponendosi per 4-2 (12-10, 8-11, 8-11, 11-6, 12-10, 12-10) in match molto equilibrato dove il carrarese è riuscito a vincere ben tre set su quattro per 12 a 10. Con questa vittoria Mihai ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale. Nella giornata di domenica, alle ore 12,40 italiane, al tavolo 2 Bobocica ha affrontato il ceco Pavel Sirucek (n. 51 del ranking mondiale). Nei quarti di finale del tabellone della terza fase Bobocica, ha recuperato, dopo una partenza complicata e ha mancato due opportunità per costringere il ceco al set decisivo, prima di cedere per 4-2 (5-11, 7-11, 11-7, 11-8, 5-11, 10-12). Nel primo set Bobocica dal 3-3 si è portato sul 5-3, per poi subire cinque punti consecutivi (5-8). Il ceco si è procurato tre palle di chiusura (10-7) e ha sfruttato la prima. Alla ripresa Sirucek ha continuato la sua marcia (3-1) e ha allungato (6-3). Dal 6-4 è volato sul 9-4 e ha conquistato cinque set-point (10-5), approfittando del primo. L’azzurro nel terzo parziale ha recuperato da 0-2 portandosi sul 7-2, e poi sul 9- 6 si è preso quattro palle set, concretizzando la seconda. Il ceco Pavel Sirucek al ritorno al tavolo è partito bene (2-0), è stato appaiato (2-2), si è nuovamente isolato al comando (6-2) ed è stato riagganciato (6-6). Il sei volte campione italiano dal 6-7 ha assunto il controllo (10-7) e al secondo set-point ha pareggiato le sorti della sfida. Il ceco nella quinta frazione è scattato avanti (3-1) e ha incrementato il margine (8-3). Sul rientro del rivale (8-5), ha replicato prontamente (10-5) e gli è bastato il primo set-point per approdare al 3-2. Bobocica non ha battuto ciglio e il sesto parziale lo ha visto grande protagonista e subito avanti (7-3). Dall’8-4 è stato rimontato (8-8) e ha avuto due palle set (10-8), entrambe annullate. Sirucek ha risposto da campione, si è issato al match-point (11-10) e con il servizio a disposizione ha ottenuto l’ultimo punto.

«Bobocica non è riuscito nell’impresa di qualificarsi ma ha tenuto un livello di gioco costante ed elevato per tutta la manifestazione, oggi ha perso con Sirucek (n.ro 51 del mondo), ma ha giocato alla pari, dimostrando, ancora una volta, di avere una tenuta mentale e fisica elevata» ha detto il presidente di Apuania Carrara Tennis Tavolo Guglielmo Bellotti.