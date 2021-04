Juventus U23-Carrarese (1-0): vota il migliore in campo

CARRARA – Ultime tappe per il sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”. La classifica finale che risulterà dopo la sfida di domenica prossima, valevole per l’ultima giornata di campionato, decreterà il vincitore del weekend in Spa 4 stelle offerto dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Marina di Carrara).

Ai tifosi azzurri chiediamo oggi di votare il man of the match di Juventus U23-Carrarese (1-0) tra:

– Stefano Mazzini

– Federico Valietti

– Luca Milesi

– Michele Murolo

– Nicolas Bresciani

– Giovanni Foresta

– Andrea Luci

– Lorenzo Pasciuti

– Giacomo Manzari

– Saveriano Infantino

– Kevin Piscopo

– Abdou Doumbia

– Guido Marilungo

– Thomas Schirò

– Daniel Kofi Agyei

Per votare scrivi il nome del giocatore commentando sotto il post di questo articolo, inviando un messaggio privato alle pagine Facebook de La Voce Apuana o Calcio Massa-Carrara oppure mandando una e-mail a redazione@voceapuana.com.