Juventus U23-Carrarese (1-0): le pagelle

FUORI PROVINCIA – Ko in trasferta per la Carrarese, che inciampa sul terreno del Moccagatta contro la Juventus U23. A decidere la sfida, in pieno recupero, è la rete dal dischetto di Vrioni. Di seguito le nostre pagelle.

MAZZINI 6. Attento nel primo tempo sulla botta, forte ma centrale, di Ake. Nel resto del match è agevolato dai compagni di reparto che, quasi sempre efficaci nel contenere l’attacco bianconero, impediscono agli avversari di arrivare alla conclusione. Nulla può sul rigore di Vrioni.

VALIETTI 6. Sempre attento in difesa. Bene anche in fase di spinta, ma nel momento del cross pecca di precisione. Stringe i denti nonostante i crampi nel finale di partita.

MILESI 6. Anche oggi qualche imprecisione in fase di impostazione, ma per quel che riguarda il compito difensivo non gli si può dire nulla. Insieme a Murolo alza un muro invalicabile: per le vie centrali i bianconeri non riescono a passare.

MUROLO 6.5. Perfetto nell’anticipo. Neutralizza sia Brighenti che Marques, che faticano per tutto il match a rendersi pericolosi.

BRESCIANI 6.5. Meno dirompente rispetto al match contro la Lucchese, ma se la cava alla grande sia su Di Pardo che sul rapido Akè.

FORESTA 5.5. Pecca nel tenere troppo palla in alcune circostanze. Ha spesso l’occasione di far ripartire i suoi, ma sceglie quasi sempre la giocata più semplice e finisce per rallentare il gioco.

LUCI 5. Fatica a illuminare, anche perché il pallino del gioco è spesso nelle mani dei bianconeri e la Carrarese gioca perlopiù una gara di contenimento. Sul finale del match, atterrando Dabò, commette un’ingenuità che porta al calcio di rigore.

PASCIUTI 5.5. Non troppo a suo agio come mezzala sinistra. Una conclusione debole e centrale nel primo tempo e niente di più.

MANZARI 5. Non riesce ad accendersi, merito di De Marino, che non gli permette mai di rientrare verso il centro e giocare con il suo piede preferito.

INFANTINO 6. Non è facile destreggiarsi tra Alcibiade ed il possente Dragusin, ma ha il merito di lottare sempre e di conquistare anche qualche punizione interessante. Esce anzitempo per una distorsione.

PISCOPO 6. Da esterno sinistro, nel primo tempo, non riesce a pungere e ad impensierire Di Pardo. Spostato a destra nella ripresa è perfetto in fase di ripiegamento. Sul finale si sacrifica e aiuta Valietti, colpito dai crampi.

DOUMBIA 5. Sostituisce uno spento Manzari ma neppure lui, cercato poco dai compagni, crea pericoli alla retroguardia bianconera.

MARILUNGO 5. Entra al posto di Infantino ma non punge come dovrebbe e, in più, rimedia anche un un’ammonizione per la troppa foga nel pressare gli avversari.

SCHIRÒ 5. Entrato per dare maggiore dinamismo, geometria e fare da raccordo tra centrocampo ed attacco, non riesce nel compito.

AGYEI SV.

DI NATALE 6. Conferma la formazione scesa in campo contro la Lucchese con l’eccezione di Luci a comandare il centrocampo e Pasciuti spostato mezzala, con Schirò in panchina. I suoi uomini approcciano bene la partita, giocano corti chiudendo tutte le linee di passaggio e costringendo gli avversari a concludere dalla distanza. I cambi apportati nella ripresa non danno i frutti sperati, ma permettono comunque alla squadra di non sbilanciarsi. L’errore di Luci sciupa una gara condotta con attenzione e sacrificio.