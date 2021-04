Juventus U23-Carrarese (1-0): Azzurri beffati nel finale. Prima sconfitta per Di Natale

16:54: finisce il match.

46′ s.t: GOL JUVENTUS: dal dischetto Vrioni spiazza Mazzini e porta in vantaggio i suoi.

45′ s.t: Luci atterra Dabò in area di rigore. L’arbitro fischia il penalty.

45′ s.t: 6 minuti di recupero.

43′ s.t: ammonito Vrioni per fallo di Luci.

41′ s.t: pericoloso Vrioni con un mancino che viene deviato sopra la traversa da Luci. L’arbitro non vede il tocco del centrocampista azzurro ed assegna la rimessa dal fondo.

36′ s.t: tiro a giro di Rafia che esce ampiamente a lato.

30′ s.t: ultimo cambio nella Carrarese: esce Foresta ed entra Agyei. Anche la Juventus effettua l’ultimo cambio: esce De Marino per una distorsione al ginocchio ed entra Anzolin.

25′ s.t: altro doppio cambio nella Juventus: fuori Akè e Brighenti e dentro Compagnon e Vrioni.

22′ s.t: conclusione dalla distanza di Akè che finisce in curva.

16′ s.t: altro cambio nelle fila azzurre: fuori Pasciuti e dentro Schirò.

15′ s.t: primo cambio nella Juventus: escono Ranocchia e Marques ed entrano Dabò e Rafia.

12′ s.t: ammonito Marilungo per un duro intervento su un’avversario.

10′ s.t: doppio cambio nella Carrarese: escono Manzari ed Infantino ed entrano Doumbia e Marilungo.

9′ s.t: Infantino cade a terra dolorante per una distorsione alla caviglia.

16:01: inizia la ripresa.

15:47: termina la prima frazione di gioco.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

44′ p.t: Infantino cambia gioco per Piscopo che copre bene la palla al limite dell’area, scarica per Pasciuti ed il centrocampista azzurra tenta una conclusione verso Israel che quest’ultimo neutralizza senza problemi.

41′ p.t: uno due tra Valietti e Luci con il terzino azzurro che arriva sul fondo mettendo dentro un cross teso. Di Pardo in diagonale spazza via anticipando anche Piscopo.

40′ p.t: si fa rivedere in avanti la Juventus con Ranocchia che dalla lunetta calcia verso la porta azzurra ma ne esce un tiro strozzato che arriva comodo tra le braccia di Mazzini.

31′ p.t: combinazione sulla sinistra tra Pasciuti e Luci con quest’ultimo che fa partire un tiro cross che finisce di poco sopra la traversa. Israel era comunque sulla traiettoria.

26′ p.t: azione offensiva reiterata da parte degli azzurri ma vanificata poi da un cross fuori misura di Valietti.

22′ p.t: ammonito Marques per una dura spallata a Murolo.

19′ p.t: Pasciuti perde malamente palla in mezzo al campo innescando il contropiede bianconero che si conclude con un tiro mancino di Ranocchia murato da Murolo.

17′ p.t: Akè vince il duello spalla spalla con Bresciani, riesce ad entrare in area e prova un destro potente ma centrale che Mazzini respinge. Poi Murolo spazza in corner.

12′ s.t: ancora nessuna azione da gol. I padroni di casa tengono il possesso palla mentre gli azzurri cercano di ripartire velocemente una volta recuperata palla.

5′ p.t: Bresciani vince un contrasto in tackle contro Di Pardo, arriva quasi sul fondo mettendo poi dentro all’area un pallone invitante ma nessun compagno riesce ad arrivare a colpire.

Ore 15:01: inizia il match.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS U23 (4-3-1-2): Isreael; Di Pardo, Dragusin, Alcibiade, De Marino; Ranocchia, Peeters, Fagioli; Akè; Marqués, Brighenti. A disp: Nocchi, Bucosse, Delli Carri, Gozzi, Troiano, Compagnon, Leone, Barbieri, Anzolin, Dabo, Vrioni, Rafia. All: Zauli.

CARRARESE (4-3-3): Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Bresciani; Foresta, Luci, Pasciuti; Manzari, Infantino, Piscopo. A disp: Pulidori, Borri, Agyei, Tedeschi, Imperiale, Ermacora, Santochirico, Schirò, Pavone, Marilungo, Doumbia. All: Di Natale

ALESSANDRIA – E’ la gara del riscatto quella della Carrarese sul terreno del Moccagatta contro la Juventus U23 di mister Lamberto Zauli. Riscatto per quel 0-1 dell’andata, deciso da Felix Correia all’83esimo, e per una stagione che non è andata come doveva. La vittoria nel derby contro la Lucchese ha risollevato il morale in casa azzurra dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive. Ora, per chiudere il girone di ritorno certamente meglio di come è iniziato, agi uomini di Di Natale serve la continuità.

Dall’altra parte, i bianconeri non vincono da oltre un mese. La sfida contro i marmiferi è l’occasione, per Alcibiade e compagni per dare una sterzata con l’obiettivo di difendere il piazzamento in ottica playoff.