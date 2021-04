CARRARESE-GROSSETO 3-1

CARRARESE: Gatti, Magoni, Iacob, Tognocchi, Pasquini, Bianchi, Grasso, Guidi, Bertoloni, Baldecchi, Bologna. A disp. Pennacchi, Paconti, Bernuzzi, Cacciatori, Pucci, Negri, Zaccagna, Scaletti, Venuti. All. Ratti.

GROSSETO: Bocchi, Falconi, Testa, Bruni, Veronesi, Beguardi, Galli, Cargiolli, Styefi, Di Meglio, Columbu. A disp. Nadalin, Fracassi, Picci, Massa, Papini, Sonnini, Trombini, Conti. All. Consonni

ARBITRO: Biagini di Lucca (Ass. Argiolas e Cheli di Pisa)

RETI: 10′ pt Baldecchi, 48′ pt Di Meglio (rig), 22′ st Bertoloni, 25′ Tognocchi (rig)

Mister Davide Ratti e la sua Carrarese Under 17 brinda con merito all’esordio nella nuova stagione Under 17 Lega Pro. Gli azzurrini classe 2004/2005 , sul terreno di Fossone , hanno infatti superato col punteggio di tre a uno i pari età del Grosseto al termine di una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le compagini con gli apuani che nella ripresa hanno trovato il guizzo vincente per aggiudicarsi i tre punti in palio. La cronaca del match. Carrarese subito pericolosa al 2′ con Grasso che impegna il portiere osite alla respinta. Azzurrini che passano in antaggio esattamebte al 20′ codirettamente da calcio d’angolo magistralmente battuto da Baldecchi. Ancora Carrarese pericolosa con Grasso al 13′ ma il suo tiro termina a lato. Il Grosseto ci prova al 18′ in mischia ma la difesa azzurra respinge in corner. Un colpo di testa da parte di Veronesi al 22′ sorvola la traversa. Occasionissima per Baldecchi al 32′ solo davanto al portiere avversario ma si fa respingere la conclusione.Ci prova un minuto dopo Columbu per i maremmani ma il tiro è alto. Azzurrini che sprecano il possibile raddoppio al 36′ con Guidi che non trova la rete ad buona posizione. Prima dell’intervallo Stefi viene atterrato in area. Per l’arbitro e’ rigore che Di Meglio realizza per il pareggio del Grosseto.

Nella ripresa entrambe le formazioni provano ad aggiudicarsi il match con conclusioni pericolose. Al 12′ viene annullata una rete alla Carrarese per fuorigioco di Bertoloni al momento del tocco in rete. Dieci minuti piu’ tardi pero’ è lo stesso Bertoloni che con un tocco sottoporta dopo una respinta di Bocchi riporta in vantaggio la formazione azzurra. Passano tre minuti e la Carrarese cala il tris che di fatto archivia la gara. Atterramento di un azzurrino in area del Grosseto e l’arbitro anche in questo caso concede il tiro dagli undici metri. Si incarica della battuta Tognocchi che trafigge il portiere biancorosso per il tre a uno dei padroni di casa. L’assalto del Groseeto nel finale non porta a niente anche per l’ottimo lavoro svolto dalla retroguardia apuana. Carrarese che esulta al triplice fischio finale e che mette in cassaforte la prima vittoria ed i primi tre punti di questa nuova e singolare stagione.