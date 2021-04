Francesca Piccinini si ritira dalla pallavolo: per lei sette Champions, il mondiale e l’europeo

MASSA – Francesca Piccinini si ritira dalla pallavolo. Sembrava dovesse farlo già due anni fa, dopo la conquista della settima Champions League con il Novara. Poi, però, aveva fatto un passo indietro ed era tornata ad allenarsi, scendendo in campo, tuttavia, soltanto a sprazzi. Oggi, a 42 anni, la schiacciatrice massese che ha davvero vinto tutto (sette Champions, il mondiale e l’europeo) dice addio davvero.

La sua carriera era iniziata nel 1991 con la Robur Massa, formazione minore militante in Serie D. Nel 93-94 è stata ingaggiata dalla Carrarese, in Serie A1. Nel ’94 ha vinto la medaglia d’argento al campionato europeo Under-19, mentre l’anno successivo ha ottenuto le prime convocazioni in Nazionale, esordendo il 10 giugno contro gli Stati Uniti. Con la nazionale under-19 ha ottenuto la medaglia d’oro nell’europeo del 96, e con l’under 20 l’argento al mondiale 97. Nel 1999, con la nazionale maggiore, ha conquistato il bronzo all’europeo. Dal 2002, poi, i maggiori successi, con la vittoria al mondiale del 2002, alla coppa del mondo 2007 e al campionato europeo e Grand Champions Cup nel 2009.