Carrarese, oggi l’esame Albinoleffe: «Non c’è più tempo per perdere»

CARRARA – Archiviato il capitolo Olbia, quarta sconfitta consecutiva in questo turbolento finale di stagione, la Carrarese scende in campo al “Città di Gorgonzola” per la sfida di ritorno contro l’Albinoleffe dell’ex Sacha Cori. All’andata la gara fu decisa da un eurogol di Infantino, che in quell’occasione regalò ai suoi l’unico successo nel mese di dicembre. La crisi di risultati iniziata in quel periodo si sarebbe poi protratta nei tre mesi successivi fino ad arrivare a oggi. A preoccupare di più, in questo momento, oltre alla posizione di classifica decisamente non felice (+1 sulla zona playout), sono le quattro partite consecutive a secco di punti e di gol. Poi c’è il capitolo assenze. Alla squalifica di Luci, che dovrà scontare anche il prossimo turno, si aggiunge quella di Infantino. Tornerà invece a disposizione Pasciuti.

“Il nostro momento è complicato e delicato – ha ammesso Baldini – ed è nella natura delle cose rischiare di essere travolti da negatività e brutti pensieri. Proprio in questi frangenti non è consentito tirarsi indietro, mollare di un centimetro, ma solo lottare e saper soffrire. Lo spunto corretto si può trarre da come abbiamo approcciato alla gara contro la capolista Como ed al modo con cui abbiamo reagito alla duplice espulsione subita. Questa è la via per uscire dalla spirale in cui siamo dentro e da cui sappiamo di dover uscire quanto prima, tutti insieme, senza pensare di potercela fare da soli. Non siamo così brutti come i risultati parrebbero raccontare, ma dobbiamo darci una mossa, giocare le partite che mancano pensando che, ognuna di queste, sarà l’ultima e la più importante. La nostra forza sarà quella di rimanere concentrati, lottare e dimostrare sul campo chi siamo realmente, già dalla partita di sabato, perché non c’è più tempo da perdere”.

Qui Albinoleffe. I lombardi di mister Zaffaroni, noni in classifica, sono a caccia di punti in ottica playoff e alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa contro la Pro Vercelli (1-3). Da valutare le condizioni degli acciaccati Canestrelli, Mondonico e Gusu, che dovrebbero partire dalla panchina.

Le probabili formazioni:

Albinoleffe (3-4-1-2): Savini; Petrungaro, Cerini, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Tomaselli; Giorgione, Cori, Manconi.

Carrarese (3-4-3): Mazzini; Milesi, Tedeschi, Murolo; Pasciuti, Foresta, Schirò, Giudici; Caccavallo, Marilungo, Piscopo.