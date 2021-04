San Marco Avenza, arrivi e partenze

Movimenti di mercato in casa San Marco Avenza. Il club di via Covetta, attraverso i suoi canali social ha infatti ufficializzato l’arrivo di due giocatori che renderanno piu’ importante la rosa di mister Stefano Turi in vista del campionato di Eccellenza che ripartirà tra meno di due settimane, precisamente domenica 18 aprile col match interno contro al Cuoiopelli. Le new entry rossoblu sono Marco Iardella (foto), attaccante di Carrara classe 1995 in forza al Capezzano Pianore in Promozione che arriva ad Avenza con la formula del prestito considerato lo stop della squadra versiliese. L’altra volto nuovo è quello di Abdou Niang, centrocampista classe 2001 ex primavera del Torino e campione d’Italia con la Berretti granata nel 2019, compagno di squadra tra l’altro di Giacomo Siniega. Niang arriva alla Covetta da svincolato dopo un’ esperienza in serie D con la squadra veneta del Vigasio. Salutano invece il Leone tre giocatori a partire da Paolo Fusco oltre a Capo e Montecalvo.

