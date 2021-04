DIRETTA / Olbia-Carrarese (0-0): ancora parità alla mezzora

28′ p.t: cartellino giallo anche per Demarcus.

27′ p.t: ammonito Manzari per un fallo a centrocampo.

23′ p.t: Mazzini perfetto in uscita bassa in anticipo su Udoh.

22′ p.t: Manzari ci prova da posizione molto defilata. Il tiro finisce alle stelle.

20′ p.t: i sardi reclamano un calcio di rigore per intervento di Pavone su Pennington: il direttore di gara lascia giocare.

15′ p.t: Agyei a botta sicura in area di rigore viene murato sul più bello: occasione anche per gli azzurri.

13′ p.t: occasione Olbia: Emerson dalla bandierina va diretto in porta, Mazzini respinge.

11′ p.t: Schirò prova un mancino rasoterra la distanza, il tiro è debole e comunque fuori misura.

8′ p.t: Manzari sulla destra riesce a liberarsi per il cross, decisivo l’intervento di Pennigton che impedisce che la palla arrivi a Doumbia.

7′ p.t: Biancu anticipa tutti su calcio d’angolo ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

6′ p.t: Manzari allarga sulla sinistra per Doumbia che dal limite prova a rientrare e calciare, ma viene murato. L’Olbia riparte velocissima in contropiede, la palla arriva a Udoh che alla fine conquista un corner.

5′ p.t: partita molto spezzettata nei primi minuti di gara.

Ore 17:30: inizia il match.

Le formazioni ufficiali:

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Demarcus; Pennington, La Rosa, Biancu; Gagliano; Ragatzu, Udoh. A disp: Van Der Want, Cabras, Cadili, Secci, Putzu, Belloni, Lella, Occhioni, Cossu, Marigosu, Cocco. All: Massimiliano Canzi.

CARRARESE (3-4-3): Mazzini; Milesi, Tedeschi, Murolo; Foresta, Agyei, Schirò, Pavone; Manzari, Marilungo, Doumbia. A disp: Pulidori, Valietti, Borri, Caccavallo, Ermacora, Infantino, Bresciani, Piscopo. All: Silvio Baldini.

OLBIA – Olbia e Carrarese in campo al Bruno Nespoli in questo turno infrasettimanale per il recupero della 31esima giornata. Umori opposti per le due squadre: i sardi sono reduci dai due successi contro Pistoiese e Renate e, nonostante si trovino ancora in zona playout, hanno ancora due partite da recuperare, con la possibilità di guadagnare ulteriori punti in ottica salvezza. Gli uomini di Baldini arrivano invece da tre sconfitte contro Giana Erminio, Pergolettese e Como: soltanto una vittoria può permettere loro di rimanere a ridosso della zona playoff.