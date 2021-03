Disastro Carrarese, tifosi avvelenati

CARRARA – Doveva essere la gara del riscatto o meglio quella per provare a raddrizzare una stagione da dimenticare. Dopo il ritiro punitivo di una settimana passata a Coccaglio e le dichiarazioni prepartita di capitan Foresta dal tono : “Dobbiamo dimostrare cosa vogliamo da qui alla fine” la Carrarese era attesa ad una prova di carattere in quel del “Giuseppe Voltini” di Crema, non propriamente il “Santiago Bernabeu”. Avversario di turno la Pergolettese che aveva giocato giovedi e che era alle prese con ben undici positivi tant’è che in panchina presentava solo cinque elementi dal 2000 al 2003. Invece ancora una volta i tifosi devono ingoiare amaro in seguito all’ennesima delusione ed all’ennesima sconfitta in quella che si sta ormai dimostrando la peggiore annata dell’era Baldini da quattro anni a questa parte. Palese il fatto che sui giocatori poco o nulla abbiano sortito effetto le dimissioni del tecnico poi rientrate una settimana fa. I tifosi azzurri, da sempre innamorati di questa maglia e che lo hanno dimostrato in piu’ occasioni , non meritano certo di assistere ad esibizioni del genere. Tanta rabbia sul web da parte dei supporters. Carrarese che attualmente è fuori dai playoff e non troppo lonrtana neppure dalla zona playout. Nella speranza di tuttio è questa Via Crucis termini il prima possibile per poter riprogrammare il tutto con ben altri attori.