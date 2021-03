Baldini: «Buoni l’approccio e l’atteggiamento. Non perdiamo la fiducia»

CARRARA – “Il nostro approccio alla gara e l’atteggiamento mostrato, almeno sino al seconda rete della Pergolettese, sono stati diversi dalla scorsa domenica”. Prova a vedere qualche nota positiva in un match disastroso mister Silvio Baldini, al termine dell’ennesima disfatta dei suoi, usciti sconfitti per 2-0 sul campo della Pergolettese. Una prova in cui sono mancate, ancora una volta, identità di squadra, idee e carattere. Una prestazione, probabilmente, anche inaspettata, soprattutto dopo il ritiro “punitivo” di 5 giorni in terra lombarda che doveva servire a dare la scossa decisiva. “Il nostro primo tempo – analizza Baldini – ha visto nei primi venti minuti due importanti occasioni, la prima con Schirò e poi con Marilungo, facendoci difetto solo la fase conclusiva e la mira. Il raddoppio dei nostri avversari ci ha tagliato le gambe perché il nostro baricentro si era alzato parecchio e territorialmente avevamo il pallino del gioco, anche senza impensierire incisivamente i ragazzi di mister De Paola”.

“Le nostre difficoltà sono ancora tante – riconosce il tecnico marmifero -, non dobbiamo perdere la fiducia e continuare a lavorare per uscire dal tunnel in cui ci siamo infilati. E’ controproducente fossilizzarci sulla negatività della situazione, recuperiamo le forze fisiche ed energie nervose per alzare il livello delle prestazioni incrementando l’attenzione e la concentrazione. Noi tutti dobbiamo crederci fino in fondo e non mollare di un centimetro. In questa fase della stagione si assiste a risultati anche imprevedibili che prima delle partite non si metterebbero nemmeno in preventivo, e questa è la dimostrazione che le partite vanno giocate, e ciò vale per tutti. Ora concentriamoci, in questa settimana, lavorando duro in vista della gara interna contro il Como”.