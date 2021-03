CARRARA – Andrea Luci è il man of the match di Carrarese-Giana Erminio (0-2). L’ex Livorno, che la scorsa domenica ha festeggiato le sue 500 presenze, ha ottenuto il 40% dei voti nel sondaggio lanciato dalla nostra redazione per decretare il migliore in campo nella sfida contro i lombardi. Dietro di lui, Thomas Schirò con il 24% dei voti e, al terzo posto, Fabian Pavone con il 20%. Di seguito l’esito completo del sondaggio.

Andrea Luci 40%

Thomas Schirò 24%

Fabian Pavone 20%

Stefano Mazzini 8%

Giovanni Foresta 4%

Lorenzo Borri 4%

Ecco come cambia la classifica generale:

Giacomo Manzari: 416 Andrea Luci: 382 Stefano Mazzini: 255 Thomas Schirò: 222 Lorenzo Borri: 184 Lorenzo Pasciuti: 175 Giuseppe Caccavallo: 151 Saveriano Infantino: 136 Giovanni Foresta: 136 Kevin Piscopo 132 Guido Marilungo: 110 Luca Giudici 94 Davide Grassini: 80 Federico Valietti 80 Marco Imperiale: 67 Federico Ermacora: 61 Elio Calderini: 60 Nicolas Bresciani 58 Arensi Rota: 53 Michele Murolo: 51 Fabian Pavone: 51 Daniel Kofi Agyei: 39 Guido Pulidori: 15 Davide Cais 14 Abdou Dombia 11 Luca Milesi 7

Il sondaggio si riaprirà domenica sera per votare il migliore in campo di Pergolettese-Carrarese. Ricordiamo che il giocatore più votato al termine della stagione verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.