Carrarese, la squadra è partita per Coccaglio. E attende il rientro di Baldini

CARRARA – Lo aveva annunciato ieri la società, attraverso un comunicato. Questa mattina, la Carrarese è partita per Coccaglio, in provincia di Brescia, dove rimarrà in ritiro “fino a data indeterminata”. E con lei l’intero staff tecnico, ad eccezione di Silvio Baldini che, almeno per ora, continua a rimanere lontano dalla panchina azzurra. La società però attende un suo rientro, e lo fa capire chiaramente quando parla di un “rapporto pluriennale la cui interruzione non è valutata come improntata alla correttezza e alla riconoscenza”, soprattutto considerati i risultati raggiunti sino ad oggi, dall’inizio dell'”era Baldini”.

La speranza, dunque, da parte della dirigenza, è che il mister raggiunga i suoi ragazzi nelle prossime ore, che saranno decisive per definire quello che sarà l’assetto per le ultime sette giornate di campionato.