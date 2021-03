CARRARA – Stadio dei Marmi stregato per la Carrarese, che ancora una volta, l’ottava in questo campionato, vede trionfare gli ospiti sul proprio terreno di gioco. Nella sfida contro la Giana Erminio vincono i lombardi per 2-0. Di seguito la fotogallery del match (foto: Andrea Lorenzini).

