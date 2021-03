Ore 16:51: finisce il match.

46′ s.t: ammonito Pasciuti per una trattenuta.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

41′ s.t: Altra sostituzione per la Giana: Rossini in campo per Perna.

32′ s.t: Cambio Carrarese: fuori Pavone, dentro Doumbia.

30′ s.t: Bonalumi duro su Piscopo in ripartenza: ammonito il difensore lombardo.

25′ s.t: Sostituzione per la Giana Erminio: fuori Barazzetta, dentro Di Maria.

22′ s.t: GOL GIANA ERMINIO: portiere da una parte, palla dall’altra: Perna firma il 2-0 dal dischetto.

21′ s.t: Valietti stende Corti in area: è calcio di rigore per gli ospiti.

20′ s.t: sinistro di Schirò dai 25 metri. Palla di poco alta.

18′ s.t: tiro a botta sicura di Pavone in mischia. Abile e fortunata la difesa ospite a ribattere.

15′ s.t: Valietti fatica a contenere Corti che riesce a servire dal limite Perna. Il numero 10 calcia ma la palla finisce alta sopra la traversa.

11′ s.t: clamoroso errore della Giana in difesa che regala la palla a Infantino ma il bomber lucano si fa ipnotizzare da Zanellati.

8′ s.t: Luci perde una palla velenosissima in area sulla quale si avventa Perna che tenta il tiro ma la sfera arriva comoda tra le braccia di Mazzini.

Ore 16:01: inizia la ripresa; Baldini sostituisce Ermacora e Manzari con Valietti e Piscopo. Per la Giana esce Rucco ed entra Corti.

Ore 15:46: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 1 minuto di recupero.

38′ p.t: GOL GIANA ERMINIO: Ermacora perde malamente palla al limite dell’area e Barazzetta, a tu per tu con Mazzini, non ha problemi a freddare il portiere di casa

34′ p.t: Marilungo si divora il vantaggio colpendo male di testa a due passi dalla porta. Il bomber azzurro non sfrutta il bellissimo cross di Pavone non centrando lo specchio.

26′ p.t: cross tagliato dalla destra di Pavone con Infantino che si avventa sulla palla ma la sua conclusione viene respinta in corner.

24′ p.t: Luci, su punizione dai 20/25 metri, prova a sorprendere Zanellatti con un destro potente ma impreciso.

17′ p.t: secondo squillo del match sempre della Giana Erminio: all’interno dell’area tiro al volo sinistro da parte di Perna che esce a lato.

15′ p.t: gli azzurri hanno difficoltà a scardinare la rocciosa difesa dei lombardi. Gli ospiti chiudono gli spazi con una linea difensiva composta da 5 uomini.

10′ p.t: primi scampoli di partita caratterizzati da numerosi falli commessi dagli ospiti.

2′ p.t: prima conclusione del match: Perna dai 20 metri fa partire un destro rasoterra che Mazzini blocca senza problemi.

Ore 15:00: inizia il match.

Ufficializzate le formazioni di Carrarese e Giana Erminio.

CARRARESE (3-4-3): Mazzini; Luci, Borri, Ermacora; Pavone, Foresta, Schirò, Pasciuti; Marilungo, Manzari, Infantino. A disp: Pulidori, Valietti, Agyei, Murolo, Tedeschi, Bonafede, Baldecchi, Piscopo, Doumbia. All: Silvio Baldini.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Barazzetta, Dalla Bona, Capano, Palazzolo, Zugaro; Perna, Ruocco. A disp: Acerbis, Finardi, Rossini, Ferrario, Greselli, D’Aniello, Benati, Corti, De Maria, Madonna, D’Ausilio. All: Oscar Brevi.

CARRARA – Andrà in scena tra poco, allo Stadio dei Marmi, la sfida valevole per la 32esima giornata di campionato tra Carrarese e Giana Erminio. Un incontro che si ripete da cinque anni a questa parte, ma che non ha mai visto gli azzurri uscire dalle proprie mura con una vittoria. La squadra di Baldini è reduce dal successo casalingo contro il Livorno per 4-2, quella di Brevi dal 4-3 ai danni della Lucchese. Lombardi a caccia di punti per inseguire la possibilità della salvezza diretta. Azzurri desiderosi di dare continuità a una vittoria che potrebbe aver archiviato un periodo decisamente complicato sul piano dei risultati.