Montignoso, sul web nasce Capanne TV

Che il Comune di Montignoso con i suoi cittadini sia sempre serbatoio di divertenti spunti non è una novità e la nuovo iniziativa multimediale ne è una conferma. Per idea del noto mister Aldo Poggi è nata Capanne TV il cui argomento principale sarà ovviamente il calcio dilettantistico. Non è ancora chiaro con che cadenza potremmo seguire la nuova trasmissione e quale sarà il format ma ciò che è certo è che la prima puntata andrà in onda sabato 20 marzo alle ore 22.30, in diretta facebook sulla pagina “Frazione Capanne”. A condurre/moderare, oltre a Poggi, il calciatore del Cerreto Ayoub Youssefi e il tecnico del settore giovanile dell’Academy Francesco Muto che si interfacceranno in una diretta di gruppo con almeno 3/4 ospiti a puntata, durante le quali si parlerà ovviamente di calcio locale, ma anche delle varie manifestazioni legate alla Frazione delle Capanne.