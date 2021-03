Marabese, dalla Covetta al Conero

Nel campionato di Eccellenza non solo Massese e San Marco Avenza scalpitano per poter ricominciare a giocare ma c’è anche chi, dall’opposto versante adriatico non vede ugualmente l’ora di tornare in campo. Parliamo di Tito Marabese, ex attaccante di San Marco Avenza e Carrarese che da quest’estate, dopo esperienze a Poggibonsi e Badesse, ha deciso di vestire la prestigiosa maglia dell’Anconitana. Il club dorico, dopo varie vicissitudini societarie è dovuto ripartire dall’Eccellenza ed anche qui, come in Toscana, lo stop è arrivato, a causa dell’emergenza sanitaria , dopo qualche turno di campionato.

Nelle prime giornate del torneo Marabese, nato a Carrara il 30 novembre 1993 , si è subito contraddistinto con grandi giocate incantando il pubblico , se pur dalla tv, del Conero. L’Anconitana prima dello stop covid ha giocato quattro partite. Non sono francamente partiti a razzo i dorici raccogliendo una vittoria , due pareggi ed una sconfitta ma Tito è sempre stato tra i migliori in casacca biancorossa segnando anche due reti è piu’ precisamente il 4 ottobre 2020 in occasione di Anconitana-Vigor Senigallia 2-2 ed l’11 ottobre 2020 in un Anconitana-San Marco Lorese 6-0.

Anconitana e Marabese che stanno attendendo l’ok da parte della Lnd marchigiana alla ripresa del campionato per poter giocare le loro carte al fine di un pronto ritorno in serie D. Non solo bravo sul rettangolo di gioco. Oltre al calcio infatti Tito sta sfruttando questo periodo di pausa forzata impegnandosi negli studi per la specializzazione in scienze economiche ma la speranza di poter tornare in campo è davvero tanta. “Sono troppi mesi – dice- in cui siamo rimasti completamente fermi e onestamente di questa situazione non ne posso più”. Nel caso di un ritorno all’attività agonistica Tito si troverà un nuovo compagno di squadra e di reparto. L’Anconitana infatti ha annunciato l’arrivo di Jacopo Zenga, punta classe 1986, figlio di Walter, con all’attivo già 170 reti nelle varie categorie. Una sfida in piu’ quindi per l’attaccante carrarino.