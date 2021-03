My Rhythm , cinque nuove tecniche CONI

Grande soddisfazione per la My Rhythm, associazione sportiva di ginnastica ritmica, vincitrice dell’ultima finale nazionale disputata del circuito agonistico “Ritmica Europa” (2019) ed operativa fino al marzo dello scorso anno nei comuni di Carrara, Luni e Sarzana, che, in un drammatico momento per lo sport, ha deciso di investire sulla formazione dei tecnici del domani. Un percorso iniziato due anni fa per le ginnaste/ex ginnaste ed assistenti tecniche della scuola giallo-nera guidata dalla head coach Martina Opuratori, affiancata dalla tecnica e giudice Elena Quadrelli, e conclusosi al raggiungimento della maggiore età per Sofia Biggi, Beatrice Burchielli, Asia Corsini e Chiara Latorraca, oggi tecniche CONI qualificate a tutti gli effetti. A loro si è aggiunta, frequentando la prima edizione on-line del percorso qualificante ACSI GR di 1° livello, Margherita Orlandi (foto), che terminata la carriera ginnica ha approfondito gli studi in ambito artistico come danzatrice e performer, arrivando a rappresentare con la compagnia carrarese Clacsonbeauty i colori azzurri alle “Olimpiadi del Musical” svolte a Sochi (Russia) nel 2019.