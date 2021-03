«Sul vantaggio del Livorno ho avuto paura. Ai miei giocatori posso solo dire “grazie”»

CARRARA – Il momentaneo vantaggio del Livorno, a Silvio Baldini, ha fatto paura. Lo ha ammesso il tecnico stesso nel commentare la vittoria dei suoi per 4-2 che ha finalmente spezzato la maledizione dello Stadio dei Marmi, dove gli azzurri non vincevano da quasi tre mesi. “E’ un mese che non raccogliamo quanto meritiamo – ha detto Baldini a fine gara – e stasera a un certo punto ho pensato che sarebbe successa la stessa cosa. Ma ormai siamo abituati a soffrire e lottare, alla fine questo gruppo è stato premiato. Bisogna fare i complimenti a Foresta e Valietti, che nonostante fossero infortunati si sono sacrificati e hanno dato il massimo. Manzari e Pavone, due attaccanti, hanno giocato terzini. Luci e Pasciuti si sono adattati a fare i difensori. Cosa dire di più a questi ragazzi? Soltanto «Bravi, continuate nella vita a comportarvi così, senza mai piangervi addosso, lottate fino alla fine e siate orgogliosi di quello che avete fatto»”.

Baldini sorride per la vittoria, ma avverte: “Non abbiamo fatto ancora niente, perché siamo molto indietro rispetto a quello che è il nostro valore. Certo, sfido qualsiasi squadra, dalla serie A ai dilettanti, a fare a meno di 12 giocatori. Ma la verità è che nelle difficoltà tutti noi siamo cresciuti, perché ci siamo responsabilizzati, abbiamo capito che rappresentiamo una città e una maglia. Poi la gente ci può anche criticare, ma noi sappiamo che abbiamo la coscienza apposto, perché non ci siamo arresi e abbiamo dato quello che potevamo. Quelli che ti voglio bene possono capirlo, quelli che ti vogliono bene ma non lo vogliono capire… Beh, non ci possiamo fare niente. In tutti i casi dobbiamo essere noi a dimostrare ogni volta, con l’impegno e con la volontà, che si stanno sbagliando”.

Quella di stasera è stata la partita della svolta anche per bomber Saveriano Infantino che, dopo un periodo non particolarmente felice, ha ritrovato il gol. “Le scorse partite ho fatto veramente un grande lavoro per la squadra – analizza – ho cercato di muovermi e di aiutare a destra e sinistra i compagni. E’ un peccato aver sbagliato quei due rigori, ma nel calcio ci sta, perché se un attaccante non tira i rigori significa che non si prende questa responsabilità. Finalmente oggi è arrivato anche il decimo gol, iniziavo a sentirne la mancanza e sono contentissimo. Spero di scrollarmi di dosso questi due mesi dopo l’infortunio brutto che ho avuto, e di ripartire con questa vittoria per risalire la classifica”.

Sull’esultanza dopo la rete dell’1-0, infine, l’attaccante lucano ha spiegato: “Era per un amico, che ha passato un periodo difficile. Stava male e sta ancora lottando. Ho voluto dedicarla a lui”.