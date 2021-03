Carrarese, contestazione della Curva Nord allo stadio: «Stufi di questa pseudo-società»

CARRARA – Si è svolto questo pomeriggio un faccia a faccia tra i tifosi della Carrarese e parte della società, rappresentata dal direttore generale Gianluca Berti e il team manager Iacopo Pasciuti. Un incontro programmato dalle due parti “per un confronto pacifico”, terminato il quale la Curva Nord Lauro Perini ha voluto dire la sua attraverso un comunicato che riportiamo di seguito.

Oggi, in seguito ad un accordo intrapreso con le componenti societarie per un confronto pacifico, ci siamo riuniti allo stadio. Al nostro arrivo, il piazzale di fronte alla tribuna era già corredato di agenti Digos. Così dopo alcuni minuti si sono presentati il Dg Gianluca Berti e il team manager Iacopo Pasciuti che, mettendoci la faccia, hanno subito una contestazione soprattutto per chi non c’era. Questo perché è sempre mancata una comunicazione diretta con noi da parte di una gestione societaria (se così si può chiamare) menefreghista e superficiale, che ha radici già a inizio anno quando, ancora prima di iniziare il campionato, si chiedevano aiuti esterni (unico comunicato stampa ufficiale firmato Carrarese Calcio 1908).

Da lì il nostro presidente (o presunto/i tale/i) non ha mai rilasciato commenti né interviste riguardo al momentaccio che stanno vivendo i nostri colori. Stasera chiediamo pubblicamente quello che era stato fatto stamani, un confronto faccia a faccia con il sig. Manrico Gemignani in modo che possa rispondere ai nostri dubbi.

Siamo stanchi di aver solo un confronto con il mister, siamo stufi di questa pseudo-società la quale si è dimostrata anche oggi senza attributi mancando all’appuntamento prefissato. Le partite si vincono e si perdono. Qua non si parla solo di una semplice sconfitta, qua sotto sotto c’è qualcosa che non va. Noi esigiamo chiarezza.

Questo è l’ultimo comunicato a riguardo.

SOLO PER QUESTI COLORI

SOLO PER LA NOSTRA GLORIOSA MAGLIA CHE MERITA RISPETTO.

Curva Nord Lauro Perini