Audax Carrara, buona la prima casalinga

In serie C Silver l’Audax Carrara si riscatta subito dal ko di Pontedera all’esordio (80-69) e si aggiudica il derby del Palavenza contro Livorno col punteggio di 74-69. Buona la prova dei ragazzi di coach Cristelli che sono riusciti a recuperare durante il match il gap imposto dai livornesi andati anche a piu’ undici. Eccellente la prova della guardia Francesco Tealdi, autore di 27 punti. In doppia cifra anche il play-guardia Marco Menconi (17) e l’altra guardia Alessio Melosi (11).

Tabellino Audax: Melagari 2, Mezzani, Melosi 11, Tosi, Tealdi 27, Menconi M., 17, Menconi E., Giusti 6, Lulli, Riccardi 4, Viola, Taylor 7.

Stasera sempre al Palavenza alle ore 21 altra gara casalinga contro Folgore Fucecchio (Diretta Facebook su : Carrara Basket 1952 Progetto Giovani).

La classifica del girone B di Serie C Silver.

Juve Pontedera 4, Cus Pisa 4, Audax Carrara 2, Folgore Fucecchio 2, Livorno Basket 0, Libertas Liburnia 0