CARRARA – Risveglio un po’ più dolce, rispetto alle ultime gare, per la Carrarese all’indomani della sfida di Renate, terminata con un pareggio a reti bianche. Nonostante la rosa ridotta all’osso tra infortuni e covid, gli uomini di Baldini hanno sfoderato una prestazione di carattere, lasciando il campo del “Città di Meda” anche con un po’ di amaro in bocca per le occasioni gettate al vento nel primo tempo. Il gol divorato da Piscopo a porta vuota dopo un minuto di gioco e il calcio di rigore di Infantino finito alle stelle avrebbero potuto dare una piega diversa al match.

