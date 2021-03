La Pallamano Carrara scalda i motori

La preparazione atletica precampionato non può certo definirsi ottimale (da settembre ad oggi, causa problematiche da attribuire al Comune di Carrara, il club gialloazzurro ha iniziato ed interrotto per ben tre volte). La Pallamano Carrara guarda però avanti e continua a lavorare intensamente.

Sabato 27 febbraio, dopo tanta attesa, ha preso il via al Campionato Nazionale di Serie B maschile stagione 2020-2021.

Solo cinque squadre iscritte: La Spezia; Prato; Grosseto; Medicea ed appunto Carrara che ha osservato subitoalla prima giornata il turno di riposo..

Gli apuani adesso scalpitano per vedere in campo i ragazzi cresciuti nel vivaio, come ad esempio Mauro Cannas, Tommaso Bugliani, Davide Bassani ed il portiere Lorenzo Antognetti. Quattro ragazzi che faranno parlare di loro.

Pallamano Carrara che non vuole rinunciare a scendere in campo senza però abbassare mai la guardia: tampone tutti i lunedì, massima attenzione e tanto senso civico. Molti i pensieri che si aggiungono al duro lavoro di preparazione al campionato.

Dopo la rifinitura domani, sabato 6 marzo finalmente l’esordio in trasferta a Prato contro la Medicea.

Questa la rosa gialloazzurra pronta ad iniziare il suo percorso nella stagione 2021 che partirà domani.

Portieri: Giovanni Lorenzini (Vicecapitano), e Lorenzo Antognetti.

Terzini: Marino Benedetti, Dario Perfigli, Vlado Meoni (Capitano), Federico Maselli, Ettore Stefani, Jean Paul Blochard.

Ali: Lorenzo Gini, Luca Vanello, Mattia De Giorgi, Tommaso Bugliani, Mauro Cannas, Edoardo Berti.

Pivot: Stefano Mazzanti, Davide Bassani, Andrea Maselli.

Dirigenti accompagnatori: Gianni Antognetti, Gabriele Bugliani, Ilaria Cosci.

Addetto defribillatore: Giuseppe Maselli.

Medico sociale: Dott. Giuseppe Rogato.

Allenatori:Giampaolo Vezzoni ,Romano Del Monte

Sponsor sostenitori: GB Noleggio, For Office, P&P Costruzioni.