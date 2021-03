My Rhythm, continua il lavoro “online”

Continua l’attività da remoto per la My Rhythm, societa sportiva affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia e ad ACSI (Ente di promoziine sportiva riconosciuto dal CONI) con sede a Marina di Carrara. La società del presidente Bonuccelli non solo continua ad offrire corsi di ginnastica ritmica on-line (tramite link di accesso) per tutti i livelli, esigenze ed età, ma sta intensificando l’organizzazione di interessanti workshop teorici e pratici: dopo i primi due, a cura della tecnica regionale Galina Omerska e dell’ex atleta e coach giallo-nera e performer Rachele Grassi, che sono stati particolarmente apprezzati, seguiranno i “laboratori coreografici” diretti da Margherita Orlandi (ex ginnasta My Rhythm e rappresentante dei colori azzurri alle “Olimpiadi del Musical” 2018) e dalla coreografa storica dell’associazione Denise Bertola. In lavorazione un workshop teorico da parte della responsabile tecnica Martina Opuratori su organizzazione e direzione di eventi sportivi.