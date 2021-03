40′ s.t: Giudici in contropiede arriva in area ma si fa ipnotizzare da Barosi.

39′ p.t: bellissimo schema della Carrarese su calcio piazzato: Giudici serve a rimorchio Infantino che con un destro al volo sfiora l’incrocio dei pali con Barosi immobile.

36′ p.t: ammonito Giudici per un brutto fallo in mezzo al campo.

35′ p.t: Pavone fa 60 metri palla al piede, dalla destra serve in area Infantino che però stretto tra due difensori colpisce a lato.

33′ p.t: ammonito Borri che ferma Stjiepovic prima che entrasse in area.

27′ p.t: il Grosseto si fa vedere dalle parti di Mazzini con un colpo di testa di Gorelli che però esce alto sopra la traversa.

25′ p.t: azzurri sempre in pressing ma non riescono a scardinare la linea difensiva a 4 del Grosseto.

13′ p.t: cambio obbligato nella Carrarese: esce per un problema fisico Foresta ed entra Luci.

11′ p.t: Schirò carica il sinistro ma ne esce un tiro strozzato che esce ampiamente a lato.

8′ p.t: Ermacora prova una conclusione dai 25 metri che viene deviata in corner da un difensore ospite. Sugli sviluppi del calcio d’angolo gli azzurri non riescono a creare pericoli.

5′ p.t: ritmi ancora lenti in questi primi minuti di gioco. Le due squadre si studiano.

Ore 15:02: inizia il match.

CARRARESE (3-4-3): Mazzini; Milesi, Borri, Ermacora; Giudici, Foresta, Schirò, Pasciuti; Pavone, Infantino, Marilungo. A disp: Pulidori, Agyei, Bresciani, Luci, Piscopo, Manzari, Caccavallo. All: Silvio Baldini.

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Gorelli, Polidori, Kalaj; Sersanti, Vdroljak, Kraja; Sicurella; Stjiepovic, Boccardi. A disp: Chiorra, Giannò, Fratini, Moscati, Galligani, Gafa’, Simeoni, Campeol, Merola, Russo, Consonni. All: Lamberto Magrini.

CARRARA – Sarà un match, quello che tra poco vedrà sfidarsi allo Stadio dei Marmi Carrarese e Grosseto, tra due compagni alla ricerca di un risultato che manca da troppo tempo. Per i marmiferi, infatti, l’ultima vittoria tra le proprie mura risale 19 dicembre 2020, giorno in cui bomber Infantino puniva l’Albinoleffe con un eurogol. Allo stesso tempo i maremmani hanno ottenuto l’ultimo successo in trasferta il 23 dicembre, sul campo della Pro Sesto. All’andata fu la Carrarese ad avere la meglio grazie ad un calcio di rigore di Infantino, con la porta difesa da Mazzini che restò inviolata. Oggi, però, è un’altra storia. E lo racconta anche la classifica, che al momento vede gli uomini di mister Magrini in vantaggio di due punti sugli azzurri.