La “Summer Champions League” sbarca alla Covetta

Nonostante tutto sia ancora in sospeso ed il ritorno in campo , in particolar modo per quanto concerne il “calcio baby” tutto un punto interrogativo, dalla parti della Covetta si inizia a guardare avanti con fiducia nella speranza, una volta per tutte ,di poter tornare liberi di poter giocare e divertirsi. Un grande progetto è stato messo sul tavolo ed è quello dell’ormai celebre “Summer Champions League” che da quest’estate si sposterà dopo sei edizioni da Castelnuovo Magra al centro sportivo Paolo Deste della Covetta. Il Comitato Organizzativo della Summer Champions League rende noto che sono aperte le iscrizioni per la settima edizione del torneo di calcio giovanile. Torneo riservato alle annate 2009, 2010, 2011 e 2012.

La dichiarazione di Alessandro Luciani, patron della manifestazione:

“Siamo consapevoli del momento, e soprattutto consapevoli che la salute viene prima di ogni altra cosa, noi restiamo comunque fiduciosi e continuiamo a lavorare giornalmente per non farci trovare impreparati. La macchina organizzativa della Summer Champions League è partita da diverse settimane con i primi incontri per pianificare al meglio la settima edizione che come sempre sarà ricca di grandi novità. La prima novità riguarda sicuramente la nuova location. Dopo gli anni passati al centro sportivo di Castelnuovo Magra, permettetemi di ringraziare pubblicamente Mabellini per la sua disponibilità, da questa stagione abbiamo deciso di spostare la manifestazione presso il centro sportivo ‘Paolo Deste’ di Avenza di Carrara, che cosi diventerà il quartier generale di questa edizione ma anche per il torneo della Summer Premier League che sarà riservato alle annate dei 2008, 2007 e 2006. Nei mesi di luglio e di agosto il centro sportivo “Paolo Deste” di Avenza si trasformerà in una grande cittadella dello sport dove ogni sera ci saranno delle novità non solo calcistiche”.

Per info : Alessandro Luciani 392 283 3762 – Giulio Ponte 349 098 7495