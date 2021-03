CARRARA – Altra sconfitta tutto sommato immeritata per la Carrarese dopo quella di domenica scorsa contro il Novara. Anche questa volta gli azzurri lasciano il campo con l’amaro in bocca, puniti da un penalty generoso a seguito di un fallo molto dubbio. Per tutto il secondo tempo la squadra di Baldini ha avuto in mano il pallino del gioco senza però trovare la via del gol.

Adesso parola ai lettori. Chi è stato, secondo te, il migliore in campo di Alessandria-Carrarese? Per votare, rispondi al sondaggio che trovi qui sotto.

