Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL

E’ tempo di finali per la Carrarese eSports. Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l’accesso alla Serie B VPL, lega nella quale lo scorso anno era arrivata alla finalissima di Coppa Italia.

Alle ore 23.05 di oggi, in diretta sul canale Twitch Carrarese eSports, i ragazzi di capitan Morabito di giocheranno la semifinale (andata e ritorno) contro la quarta classificata Figaro eSports. Chi la spunterà tra le due avrà accesso alla finalissima, in programma domani sera alla stessa ora, contro la vincente tra FTP Reborn e E.S. Tarocco. Soltanto chi si aggiudicherà la gara più prestigiosa potrà festeggiare l’importante passaggio al campionato cadetto.

Di seguito le parole di Morabito: “Arriviamo a questa sfida importante carichi e determinati a cercare risultato contro una squadra ostica come i Figaro eSports. Tutta la squadra vuole lottare per salire la categoria ma stasera è come una finale contro una squadra che ci ha sempre dato filo da torcere. Quello che posso dire è che sono sicuro che faremo una grande partita e che daremo l’anima per accedere alla finalissima”.