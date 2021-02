Il weekend agonistico dell’Apuania Carrara

Fermo per turno di sosta il campionato di Serie A1 che osserva una pausa a seguito delle qualificazioni olimpiche che si svolgeranno in Qatar a cui parteciperà per l’Apuania Carrara Mihai Bobocica, è in forse la partecipazione di Leonardo Mutti per la condizione fisica. Per l’Apuania Tennis Tavolo si prospetta un fine settimana composto da gare riguardanti le categorie maschili di A2 e B2. Entrambe le squadre saranno si scena questo pomeriggio in terra emiliana. Quest’oggi a partire dalle ore 15.30 l’Apuania Carrara Tennistavolo partcipante al torneo di Serie A2 incontrerà in trasferta a Parma la locale squadra in un incontro molto difficile e determinante per il campionato. La squadra emiliana è reduce da una bella partita a Torino, dove si è imposta col netto punteggio di 4-1 e pertanto per gli apuani si preannuncia un match molto comlicato. Proprio per questo morivo nell’ambiente carrarese si professa prudenza e tutti i giocatori si stanno preparando al meglio consapevoli allo stesso momento delle loro ptenzialità. “Sarà un incontro non facile ma sono sicuro che i nostri ragazzi sapranno offrire una bella prestazione. Abbiamo impattato contro il Castel Goffredo e questo ci ha dato energia , non dobbiamo rilassarci e raggiungere quanto prima la quota salvezza che ,alla luce degli ultimi risultati è confermata a quota 7 ” . Queste le dichiarazione pre gara da parte del dirigente al seguito Giancarlo

Betti. Alla stessa ora sempre a Parma anche la squadra di serie B2 affronterà la locale squadra il team apuano si sta allenando nel migliore dei modi per ben affrontare l’incontro e superflio quasi ribadire che la formazione carrarese scenderà in campo al meglio delle sue possibilità tecniche.