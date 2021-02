Coni, Ombretta Ricci rappresenterà Massa-Carrara nel consiglio regionale

TOSCANA – Il 25 febbraio presso la sede regionale Coni Toscana in via Irlanda 5 a Firenze, alla presenza delle istituzioni regionali e nazionali Coni, si sono svolte le assemblee elettive per la nomina dei componenti il consiglio regionale Coni Toscana, in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, dei tecnici e degli atleti di Federazioni Nazionali.

Candidata alla carica in quota Enti di Promozione Sportiva, era Ombretta Ricci, già Presidente Regionale Endas Toscana. A seguito del ballottaggio fra la stessa ed il Presidente Regionale Uisp Toscana, Lorenzo Bani di Pisa, è stata proprio Ombretta Ricci ad avere la meglio, risultando quindi eletta in consiglio Regionale Coni per il prossimo quadriennio 2021-2024.

A seguito del successo, Ombretta Ricci, spezzina di nascita ma apuana di adozione, sarà l’unica rappresentante degli enti per il territorio di Massa-Carrara in Consiglio Regionale, e, il prossimo 13 marzo sarà uno dei grandi elettori che sceglieranno il nuovo Presidente Regionale del Coni in sostituzione di Salvatore Sanzio arrivato a termine del proprio mandato. “L’Endas provinciale di Massa-Carrara – dichiarano dall’associazione – esprime le più vive congratulazioni per il risultato personale della Ricci, che conferma e rafforza la presenza dell’Endas e delle donne nelle Istituzioni sportive”.