CARRARA – Continua il pessimo rendimento della Carrarese tra le mura amiche. A trionfare allo Stadio dei Marmi questa volta è il Novara che pur avendo chiuso il primo tempo in svantaggio (rete di Caccavallo), nella ripresa ha subito pareggiato i conti per poi trovare il gol in maniera rocambolesca, grazie anche ad un errore di Mazzini.

Adesso è il momento per i nostri lettori di votare il man of the match di giornata nel nostro sondaggio “Vota il miglior gialloazzurro 2020/21”. Chi è stato, per te, il migliore in campo in Carrarese-Novara? Rispondi votando qui sotto.

Ricordiamo che il giocatore che al termine della stagione avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà omaggiato dall’agenzia di viaggi Datitour di Andrea Vatteroni (Via F. Cavallotti a Marina di Carrara) con un weekend in Spa 4 stelle.