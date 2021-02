Ore 14:26: finisce il match.

46′ s.t: punizione di Schiavi che lambisce il palo alla destra di Mazzini che rimane immobile a vedere la sfera uscire sul fondo.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

44′ s.t: ultimo cambio per il Novara: fuori Corsinelli, dentro Lamanna.

44′ s.t: ammonito Agyei per un fallo con gamba tesa.

35′ s.t: ultimi cambi nella Carrarese: escono Murolo e Piscopo ed entrano Agyei e Doumbia.

33′ s.t: altro cambio per il Novara: esce Lanini ed entra Bortoletti.

31′ s.t: bellissimo cross di Valietti a tagliare l’area di rigore ma né Piscopo né Marilungo riescono ad intercettare ed a colpire a rete.

27′ s.t: cambi in entrambe la squadre: per la Carrarese esce Schirò ed entra Giudici. La Carrarese torna al 4-2-3-1. Il Novara sostituisce Buzzegoli con Schiavi.

24′ s.t: GOL NOVARA: errore di Mazzini nel bloccare la palla, Corsinelli ne approfitta e segna.

15′ s.t: Piscopo, pescato in area da una rimessa di Pasciuti, mette in mezzo ma la difesa ospite in affanno riesce ad allontanare.

7′ s.t: altro cambio per la Carrarese: fuori uno spento Infantino, dentro Foresta. Foresta mezzala destra, Piscopo esterno sinistro e Marilungo al centro dell’attacco. Gli azzurri si schierano con un 4-3-3.

6′ s.t: salvataggio sulla linea di Murolo dopo una respinta di Mazzini che era carambolata sullo stesso difensore campano.

2′ s.t: GOL NOVARA: tiro a giro di Zunno che trafigge Mazzini.

1′ s.t: primi cambi nelle due squadre: per la Carrarese esce Bresciani ed entra Valietti. Pasciuti passa a fare il terzino sinistro. Il Novara sostituisce Panico con Zunno.

Ore 13:36: inizia la ripresa.

Ore 13:20: finisce il primo tempo.

48′ p.t: tiro dalla distanza di Lanini leggermente deviato ma che Mazzini blocca in due tempi.

47′ p.t: ammonito Marilungo per aver fermato una ripartenza pericolosa del Novara.

46′ p.t: ammonito Panico per fallo da tergo su Pasciuti.

45′ p.t: 3 minuti di recupero.

36′ p.t: GOL CARRARESE: Caccavallo rientra sul piede preferito e con un preciso sinistro sul primo palo trafigge Lanni.

34′ p.t: Infantino si fa neutralizzare da Lanni.

33′ p.t: Infantino viene atterrato mentre sta calciando verso Lanni.

32′ p.t: Mazzini provvidenziale in uscita bassa su Lanini; l’estremo difensore azzurro anticipa l’attaccante ospite.

29′ p.t: primo tiro verso lo specchio del Novara: Panico dai 25 metri calcia di destro e Mazzini devia sopra la traversa.

20′ p.t: tiro dalla distanza ma debole di Caccavallo che Lanni blocca senza problemi.

17′ p.t: in area di rigore Caccavallo si gira in un fazzoletto e calcia sul primo palo, ma la palla esce di poco.

15′ p.t: ammonito Cagnano per una trattenuta su Caccavallo.

13′ p.t: ammonito Bresciani per aver fermato un contropiede ospite.

10′ p.t: ancora nessuna azione degna di nota.

Ore 12:31: inizia il match.

Ecco le formazioni ufficiali:

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Pasciuti, Milesi, Murolo, Bresciani; Luci, Schirò; Caccavallo, Piscopo, Marilungo; Infantino. A disp: Pulidori, Valietti, Ermacora, Borri, Agyei, Foresta, Giudici, Pavone, Doumbia, Manzari. All: Silvio Baldini.

NOVARA (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Buzzegoli, Collodel; Malotti, Lanini, Panico; Rossetti. A disp: Desjardinis, Schiavi, Moreo, Zunno, Lamanna, Pagni, Bianchi, Cisco, Colombini, Ivanov, Pellegrini, Bortoletti. All: Simone Banchieri.

CARRARA – Tutto pronto per il lunch match allo Stadio dei Marmi. Tra poco andrà in scena Carrarese-Novara, una sfida dai punti in palio molto pesanti. Da una parte per chi cerca di rilanciarsi, dall’altra per chi intende uscire il prima possibile dalle zone “calde” della bassa classifica.