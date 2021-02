“Davidino” Ratti, ultras in campo. Online il sesto episodio di “Un sogno nel cuore”

CARRARA – È uno dei giocatori più amati della storia della Carrarese. Ma prima ancora, è un tifoso. Cresciuto sugli spalti della Curva Nord, ha coronato il sogno di vestire la maglia della sua città. Era un talento, una promessa. Ma purtroppo, la sua carriera nel calcio giocato si è interrotta presto. Parliamo di Davide Ratti, per i supporters “Davidino”, oggi allenatore dell’under 17 azzurra.

In qualità di doppio ex della prossima sfida tra Carrarese e Novara, ai microfoni del podcast “Un sogno nel cuore” Davide ha ripercorso alcune tappe con il suo passato, prima di parlare dell’attuale esperienza come tecnico delle giovanili. A precedere l’intervista, come sempre, l’introduzione storica di Riccardo Rinaldi.

L’episodio è adesso online su YouTube, Spotify, e sulle altre piattaforme audio (Spreaker, Apple Podcast e Google Podcast).

