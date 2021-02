Pistoiese-Carrarese (0-2): Doumbia e Marilungo regalano la prima vittoria del 2021

19:25: finisce il match.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

40′ s.t: ammonito Caccavallo per un duro pestone su un avversario.

35′ s.t: ultimo cambio nella Carrarese: esce Valietti ed entra Agyei. Il ghanese si posiziona nel ruolo inedito di terzino destro.

30′ s.t: ammonito Stoppa per trattenuta su Caccavallo. Anche mister Baldini viene ammonito per proteste.

20′ s.t: GOL CARRARESE: tiro a giro di Caccavallo respinto da Perucchini, la palla rimane in area e Marilungo realizza.

17′ s.t: GOL CARRARESE: Doumbia da sinistra entra in area e con il mancino trafigge Perucchini. Il portiere di casa colpevole nel gol subito per aver respinto malamente in tuffo con la mano destra il pallone che così entra lentamente in porta.

10′ s.t: altro cambio nella Carrarese: esce Manzari ed entra Doumbia.

3′ s.t: traversa della Pistoiese: Cerrettelli di testa fa venire i brividi a Mazzini. In ritardo nella copertura Bresciani.

1′ s.t: corner di Luci che pesca in area Murolo che calcia di prima ma la palla viene neutralizzata dalla difesa. Nel batti e ribatti Caccavallo viene atterrato ma si trova in fuori gioco.

Ore 18:35: inizia il secondo tempo. Altri due cambi nella Carrarese: escono Borri e Infantino ed entrano Milesi e Piscopo.

Ore 18:18: finisce il primo tempo.

45′ p.t: 2 minuti di recupero.

44′ p.t: ammonito Cerretelli per un brutto fallo su Bresciani a palla già lontana.

40′ p.t: ammonito Simonetti per un duro fallo su Luci.

39′ p.t: cambio obbligato nella Carrarese: esce per un problema fisico Foresta ed entra Schirò.

35′ p.t: alza i ritmi la Pistoiese che tiene la Carrarese chiusa nella sua metà campo.

25′ p.t: match spezzettato per i numerosi falli commessi nel cerchio di centrocampo.

20′ p.t: ammonito Bresciani per una brutta entrata in scivolata.

12′ p.t: prima ammonizione del match: sanzionato l’azzurro Foresta.

7′ p.t: la Carrarese si fa vedere dalla parti di Perucchini: tiro di Marilungo che il portiere ospite blocca senza problemi.

5′ p.t: primo tiro verso lo specchio per la Pistoiese con Cerretelli. Mazzini blocca in due tempi.

Ore 17:31: inizia il primo tempo.

Ecco le formazioni:

PISTOIESE (4-3-1-2): Perucchini; Baldan, Mazzarani, Salvi, Simonti; Simonetti, Spinozzi, Cerretelli; Maurizi; Mal, Rovaglia. A disposizione: Vivoli, Pierozzi, Solerio, Cavalli, Momentè, Giordano, Stoppa, Renzi, Tempesti, Rondinella, Tramacere, Varga. All. Riolfo

CARRARESE (4-2-4): Mazzini; Valietti, Borri, Murolo, Bresciani; Luci, Foresta; Caccavallo, Marilungo, Infantino, Manzari. A disposizione: Pulidori, Agyei, Giudici, Ermacora, Pavone, Pasciuti, Doumbia, Schirò, Piscopo, Milesi. All: Baldini.

PISTOIA – Tutto pronto allo stadio Marcello Melani per la sfida infrasettimanale tra Pistoiese e Carrarese. All’andata la partita si concluse a favore degli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Schirò e Infantino. Azzurri che cercheranno di centrare una vittoria che manca da due mesi. I padroni di casa, dal canto loro, devono ritrovare i tre punti dopo tre stop consecutivi negli ultimi tre turni.