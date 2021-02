«Il momento difficile non ha scalfito le nostre certezze: abbiamo tutte le qualità per uscire dal tunnel»

CARRARA – “A Piacenza abbiamo condotto la gara per larghi tratti, ma nel momento giusto abbiamo mancato il raddoppio e non siamo stati capaci di ottimizzare l’uomo in più”. A tornare sul pareggio amaro del “Garilli”, ai microfoni della Carrarese, è l’autore del gol del momentaneo vantaggio, Guido Marilungo. L’ex Monopoli è arrivato da poco sotto le Apuane, ma ha dimostrato da subito di avere lo spirito del leader. Schierato subito al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Infantino, è già andato in rete due volte. Il suo gol dal dischetto, domenica scorsa, avrebbe potuto regalare i tre punti alla Carrarese, ma gli azzurri si sono fatti riprendere a cinque minuti dal termine. “E’ subentrata frenesia – analizza Marilungo – e paura di vincere per un certo verso, e non siamo stati bravi a far possesso palla ed a far stancare i nostri avversari. Nelle trasferte di Piacenza e Busto Arsizio abbiamo gettato quattro punti preziosi e d’ora in poi è vietato sbagliare ancora, ed in maniera cosi decisiva. Recuperiamo tranquillità, analizziamo gli errori e cerchiamo di ripartire subito”.

Per il forte attaccante, che in passato ha vestito anche la maglia di Sampdoria, Cesena ed Empoli in Serie A, l’impatto con l’ambiente è stato ottimo. “E’ nato un feeling naturale con tutti i ragazzi, – confessa – ho trovato un gruppo che lavora e capace di stare insieme. Il momento difficile non ha scalfito le certezze di questa rosa, sappiamo che ci sono tutte le qualità per uscire fuori dal tunnel di risultati non positivi. Mentalmente c’è una certa solidità, l’umoralità non ha mai preso il sopravvento. C’è equilibro nelle valutazione delle prestazioni, abbiamo necessità di migliorare perché lo possiamo fare ed è giusto pretenderlo, soprattutto mentalmente, per gestire in altro modo alcune situazioni di gioco”.

Riguardo al prossimo impegno con il Lecco, poi, il classe ’89 prevede una gara aperta. “Dalla nostra deve esserci lucidità, attenzione e razionalità che, unite, alle prestazioni degli ultimi tempi non possono che farci uscire da questo brutto momento. La nostra squadra, al completo, ha tutte le carte in regola per battere il Lecco e non solo ma pensiamo gara per gara ottenendo il massimo non soffermandoci sulla classifica che oggi non può soddisfarci. Mancano ancora tante sfide e scontri diretti per risalire e trovarci in una posizione che rispecchia il peso specifico della Carrarese da cui dipende l’esito di ogni gara, al di là di chi andiamo ad incontrare”.

Foto: Marco Giussani.